La comunicazione è arrivata ieri mattina nella chat di classe: una scuola primaria paritaria a Palese, per questioni economiche legate anche alla riduzione delle iscrizioni, non potrà aprire il prossimo anno. Una doccia fredda per decine di famiglie che avevano iscritto i loro piccoli per il prossimo anno.

“Non sappiamo come fare – ci racconta uno dei genitori – le iscrizioni per il prossimo anno in tutti gli istituti sono chiuse. Dove iscriviamo i nostri figli?”. Del problema sono stati già interessati il presidente del municipio Vincenzo Brandi e anche il Comune. “Stiamo parlando di bimbi di scuola primaria – continua il genitore – che all’improvviso si ritrovano, nel bel mezzo del loro percorso di studi, senza più i loro insegnanti e la loro scuola. Abbiamo interpellato le istituzioni affinché ci aiutino a trovare una soluzione per tutta la classe. Non sappiamo davvero come fare, dove iscrivere i nostri bambini”.

Il rischio è anche che la classe venga smembrata e i bambini distribuiti in diversi istituti comprensivi, lì dove si troverà spazio. “Speriamo possano rimanere uniti – conclude il genitore – per loro è già difficile questa situazione. Ritrovarsi in un contesto completamente nuovo, senza i loro compagni con i quali sono stati già quattro anni, potrebbe diventare difficile”. (foto repertorio)

