Da oggi è possibile ritirare gli antivirali in farmacia. C’è il via libera anche nelle circa 19.000 farmacie presenti sul territorio, alla distribuzione, dietro presentazione della ricetta del medico di famiglia, dell’antivirale in pillola contro il Covid19.

La novità, introdotta dalla determina dell’Agenzia Italiana del Farmaco pubblicata in Gazzetta ufficiale, permetterà di rendere queste terapie più accessibili, come sottolinea Federfarma, e darà ai farmacisti un “ruolo decisivo per favorire la gestione ‘ordinaria’ della pandemia sul territorio”, precisa la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi).

Si trattava dell’ultimo passaggio necessario per rendere prescrivibili questi farmaci dai medici di base, come era stato annunciato dal direttore dell’Aifa Nicola Magrini. Il farmaco autorizzato in questo caso è il Paxlovid, prodotto dalla Pfizer, un medicinale che va preso entro i 5 giorni dalla comparsa dei sintomi. Può essere somministrato a pazienti con Covid lieve o moderato, che non abbiano ancora sviluppato ancora sintomi gravi dell’infezione.

