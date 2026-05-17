Bari, turista investito da monopattino tra i vicoli del centro storico

Travolto da un monopattino mentre era a passeggio con la moglie vicino alla Basilica di San Nicola. E’ così rimasto ferito, riportando una frattura alla gamba, un anziano turista olandese. A raccontare l’episodio è l’avvocato Gianluca Loconsole. “Ieri pomeriggio, intorno alle 18.00, nelle immediate vicinanze della Basilica di San Nicola (Corte Catapano) si è verificato un episodio gravissimo sul quale noi tutti ed in particolare l’Amministrazione Comunale dovremmo riflettere e cercare di trovare una soluzione immediata e razionale. Come al solito, vi erano moltissimi gruppi organizzati che visitavano la Basilica. Un’ atmosfera meravigliosa alla quale noi residenti del borgo antico siamo ormai abituati. Tra questi – racconta il legale – un anziano turista olandese è stato investito da un monopattino, il cui conducente dopo il violento impatto ha pensato di scappare lasciando la vittima riversa per terra. Ci si è resi conto immediatamente della gravità, in quanto il povero turista ha cominciato a perdere sangue. Una volta soccorso, purtroppo, abbiamo constatato che la gamba era rotta e l’osso dell’arto era visibilmente fuoriuscito. In molti si sono fermati a soccorrere l’uomo e sua moglie che era atterrita. Tra questi tanti residenti del quartiere”.

“L’ambulanza del 118 dopo circa cinque minuti è intervenuta cosi come la polizia municipale per cercare di ricostruire l’accaduto anche attraverso le prime testimonianze dei passanti e la visione delle telecamere di videosorveglianza. Probabilmente visti i ripetuti ed analoghi episodi è necessario intervenire per arginare questi sinistri. Capita abitualmente che qualcuno circoli velocemente tra le vie del quartiere a bordo dei monopattini (talvolta anche impennando) non curanti dei tanti turisti. Un intollerante e pericoloso fenomeno che necessita provvedimenti immediati”. L’appello è quindi al sindaco Vito Leccese per predisporre degli interventi rapidi.

Il turista è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. La persona che era sul monopattino non si è fermata a prestare soccorso e sono in corso indagini da parte degli agenti della polizia locale che stanno analizzando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.

(foto repertorio)