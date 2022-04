Una nuova scossa di magnitudo 5.1 è stata registrata in Bosnia ad una profondità di 22 chilometri. Il terremoto è avvenuto alle 6.27 e la scossa, come accaduto anche negli scorsi giorni, è stata avvertita in diverse regioni di Italia, compreso in Puglia.

