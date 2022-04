Il 25 aprile è l’anniversario della liberazione d’Italia, una festa nazionale molto sentita perché celebra la liberazione dello Stato dall’occupazione nazista e dal regime fascista. Una giornata speciale per l’Italia, ma anche in altri Paesi del mondo rappresenta una ricorrenza importante.

Australia – L’ANZAC Day è la commemorazione dei soldati delle forze armate australiane e neozelandesi. Questa ricorrenza, infatti, si festeggia anche in Nuova Zelanda. Una giornata dedicata alla memoria dei caduti in tutte le guerre. Il 25 aprile per l’Australia costituisce una data simbolica che rappresenta il contributo dei soldati e la crescita del patriottismo. Infatti, la partecipazione delle truppe ANZAC (Australia and New Zealand Army Corps, “Corpo d’armata di Australia e Nuova Zelanda”) alla prima guerra mondiale ebbe infatti un’importanza fondamentale nel processo di affrancamento di Australia e Nuova Zelanda.

Festa della bandiera – Le 18 isole che formano un arcipelago situato al largo delle coste settentrionali dell’Europa, in occasione del 25 aprile festeggiano la bandiera con una festa nazionale. Infatti, la bandiera acquistò popolarità e una certa ufficialità proprio il 25 aprile 1940, quando il governo d’occupazione britannico la approvò come vessillo navale per le imbarcazioni delle isole. Il 25 aprile è ancora celebrato, infatti, come Flaggdagur, ossia il “Giorno della bandiera”.

Per il Portogallo, il 25 aprile rappresenta il Dia da Liberdade, ossia la Festa della libertà. Le origini di questa festa sono legate alla rivoluzione dei garofani, un colpo di stato militare del 1974 che pose fine al lungo regime autoritario fondato da Antonio Salazar.