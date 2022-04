Le proteste corrono sui social e non solo. I cantieri dell’Anas sulla statale 16 all’altezza di Polignano stanno creando disagi che si amplificano soprattutto durante i festivi. Con code chilometriche e disagi.

Tantissime le proteste per un cantiere che doveva terminare già nel marzo scorso e che si protrarrà per altre settimane. All’altezza di Polignano il cantiere si sviluppa per quattro chilometri: qui l’Anas sta sostituendo la barriera spartitraffico con new-jersey. I disagi sono legati alla riduzione della carreggiata.

Secondo cantiere poco dopo all’altezza di Fasano e anche qui si procede su una corsia. I ritardi sono dovuti alle difficoltà nel reperire i materiali, una questione che sta provocando rinvii anche a Bari su cantieri come il park and ride di Largo Due Giugno o il sistema Ztl a Bari Vecchia.

