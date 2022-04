E’ la storia delle solite attese infinite che alla spicciolata si rincorrono. Stavolta ad attendere per oltre 9 ore una risposta (forse non ancora arrivata), è un uomo anziano trasportato al pronto soccorso. “Mio padre – scrive a Borderline24 una donna – ha 81 anni, è stato trasportato con il servizio del 118 oggi (ieri, ndr) alle 13 nella struttura ospedaliera Di Venire e fino ad ora ore 22 non ha avuto notizie, né abbiamo potuto vederlo per sincerarci delle sue condizioni.

Mi trovo sbattuta – prosegue – nell’area di accesso del pronto soccorso ed ogni addetto al quale ho rivolto richieste mi ha detto “le faremo sapere”. Credo che abbiate gravemente confuso – conclude – un polo di emergenza sanitaria con un centro per l’impiego dove il “le faremo sapere” è decisamente più tollerabile”.

