Meno di due minuti per rubare un’auto sotto gli occhi increduli del proprietario, intervenuto nel tentativo di fermare il furto. E’ quanto accaduto a Bisceglie, nei pressi di una farmacia della periferia cittadina. Le immagini (diffuse sul web) sono state immortalate da un circuito di sorveglianza installato in zona.

Tre gli uomini protagonisti del furto che, nel giro di 90 secondi, completamente incappucciati hanno agito per sottrarre l’auto parcheggiata prima forzando la portiera, poi entrando nell’auto e infine manomettendo il motore per accenderla e fuggire. Nel video si nota il proprietario intento ad intervenire per fermare il furto. A poco è valsa però la sua presenza, i tre uomini infatti, alla vista dell’uomo, sono saliti sull’auto e sono fuggiti mettendo a repentaglio l’incolumità di alcuni pedoni in transito sul marciapiede.

