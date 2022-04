Sarà l’ex abitazione del custode della scuola Diomede Fresa, nella piazzetta Sant’Anselmo, a Bari vecchia, la nuova casa dell’associazione culturale barese “I custodi della bellezza”, che dal 2017 è attiva sul territorio nel campo della promozione, custodia e valorizzazione del proprio territorio.

Il protocollo è stato sottoscritto dal Comune insieme all’associazione che ha manifestato l’intento di cooperare con l’amministrazione attraverso iniziative inclusive e partecipative rivolte ai ragazzi. “Porteremo avanti principalmente iniziative legate al mare – ha spiegato il presidente dell’associazione Michele Cassano – coinvolgendo i ragazzi di tre scuole”.

All’inaugurazione dello spazio, anche il sindaco Antonio Decaro. L’accordo, definito dall’assessore alle Politiche educative e giovanili del comune Paola Romano come un “patto educativo” é finalizzato a disciplinare le modalità di utilizzo del locale all’interno della scuola dell’infanzia comunale e del giardino attiguo per un anno.

Il protocollo prevede la condivisione delle finalità socio-culturali proprie dell’associazione: far conoscere e tramandare le tradizioni, le usanze e la cultura del borgo antico; stimolare il senso civico per il decoro urbano; attività di sensibilizzazione sul patrimonio culturale e architettonico del borgo antico; promuovere azioni di empowerment genitoriale al fine di integrare l’offerta educativa con attività condotte dagli adulti di riferimento, sia nell’ambito delle relazioni personali sia in quello della vita politica e sociale.

L’associazione attiverà, secondo un cronoprogramma condiviso, iniziative aperte e inclusive di coinvolgimento dei ragazzi residenti nel borgo antico e delle scuole d’infanzia comunali e dei loro genitori, volta alla promozione sociale e valorizzazione storico-artistica del borgo antico, delle tradizioni e delle ricorrenze di maggior rilievo.

