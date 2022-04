“La medicina generale è pronta a vaccinare con la quarta dose i pazienti ultraottantenni e fragili, secondo le indicazioni di AIFA ed EMA” – dichiara Donato Monopoli, segretario regionale Fimmg Puglia, il maggior sindacato della medicina generale.

Dalla settimana prossima in Puglia partirà la campagna di vaccinazione con la dose booster a cura dei medici di famiglia, rivolta a ultraottantenni e pazienti di età compresa tra i 60 e gli 80 anni affetti da patologie croniche gravi. ASL Bari ha avviato ieri la distribuzione delle dosi ai medici di famiglia, che inizierà a breve anche nelle altre ASL della Regione, dove la macchina organizzativa della medicina generale è pronta ad entrare in azione.

“I medici di famiglia non si sono mai tirati indietro rispetto ai bisogni dei propri pazienti e in modo particolare dei pazienti più fragili e non intendono farlo ora rispetto alla somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid, indirizzata alla popolazione più fragile” – ha aggiunto Monopoli – “Come sempre daremo il nostro contributo per mettere in sicurezza quella parte di popolazione che è più fragile, applicando le indicazioni delle evidenze scientifiche che ci vengono da AIFA ed EMA”.

