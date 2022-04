Al San Nicola va in scena il primo match di Supercoppa Serie C fra Bari e Südtirol. I galletti trovano il vantaggio al 33′ grazie al gol di D’Errico che illude i biancorossi. La ripresa però è tutta tirolese, al 50′ De Col riporta il match in parità e Casiraghi al 72′ chiude i conti. Da segnalare, un rigore richiesto e non concesso al Bari per fallo su Cheddira al 55′. Ecco il racconto del match.

Primo atto di Supercoppa Serie C, il Bari ospita il Südtirol di Ivan Javorcic. Nel giorno del cinquantesimo compleanno di mister Michele Mignani, i campioni del girone A e C si incontrano per dare il via al triangolare che decreterà la squadra più forte di questa Serie C. Al San Nicola, dopo la festa per la promozione, si torna a giocare e tornano anche in tifosi. 5043 spettatori di cui un solo temerario di fede tirolese. Mignani schiera dal 1′ Polverino e Simeri per far rifiatare Frattali e Antenucci.

Primi minuti caratterizzati da un pressing forsennato dei tirolesi che schiacciano gli uomini di Mignani nella propria metà campo. La prima occasione però è del Bari al 9′ con Simeri che tenta l’acrobazia sul cross Mallamo, senza fortuna e spreca una grossa chance per il vantaggio. Brivido per i galletti al 28′, Fischnaller calcia dal limite e dopo una leggera deviazione, colpisce il palo. Sul ribaltamento di fronte però Simeri prova il destro a giro che esce di poco a lato. Al 33′ il Bari riesce a sbloccare il risultato con D’Errico che dai 25 metri lascia partire un tiro potente e preciso che si insacca nell’angolino basso. Dopo un minuto di recupero termina la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo comincia con il Südtirol propositivo e a caccia del gol del pari. Al 48′ i tirolesi vanno vicini al pari con la punizione di Moscati che si infrange sulla traversa. Al 50′ il pressing del Südtirol si trasforma in rete, De Col da 25 metri che insacca alla sinistra di Polverino e fa 1-1. Il Bari prova subito a tornare in vantaggio al 53′, con la punizione di Gigliotti che sfiorata dalla barriera avversaria, si spegne di pochissimo al lato. Al 55′ si scaldano i giocatori del Bari, Cheddira finisce giù in area ma per l’arbitro è tutto regolare.

Al 64′ il Südtirol si divora il vantaggio con Vinetot che da pochi passi riesce a non centrare lo specchio della porta. Südtirol che trova il vantaggio al 72′ con Casiraghi che sfrutta alla perfezione il cross di Broh. Al 85′ Antenucci va vicino al pari ma trova la super parata di Meli. Copione simile al 87′ con Antenucci che lascia partire il mancino ma la palla esce di un soffio. Dopo 3 minuti di recupero finisce il primo match della Supercoppa Serie C. Prossimo impegno per i biancorossi, fissato per il 7 maggio al ‘Braglia’ di Modena contro i campioni del girone B. (foto ssc bari)

