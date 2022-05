C’è il via libera da parte del Consiglio dei ministri al decreto che proroga sino all’8 luglio il taglio delle accise sui carburanti. L’intervento verrà ora esteso anche al metano per il quale l’accisa va a zero e l’Iva verrà ridotta al 5%.

Per il prezzo della benzina si è deciso 478,40 euro per mille litri; per gli oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; per gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi e infine per il gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Nel primo pomeriggio di oggi si dovrebbe riunire una cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione di maggioranza per discutere sul decreto riguardante i nuovi aiuti per le famiglie e le imprese, obiettivo fronteggiare gli effetti della guerra in Ucraina. L’appuntamento è previsto per le 15.30, in serata pertanto ci saranno maggiori informazioni in merito alle decisioni del governo.

Nel pomeriggio si riunirà inoltre il Consiglio dei ministri. Al termine del cdm, Draghi, esaminerà il decreto legge per imprese e famiglie e terrà poi una conferenza stampa al fianco dei ministri dell’Economia, della Transizione ecologica e del Lavoro, rispettivamente Daniele Franco, Roberto Cingolani e Andrea Orlando.

