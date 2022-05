Nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da una doppia ondata di caldo africano e su tutto il Meridione le temperature saliranno oltre le medie stagionali primaverili. Bari non farà eccezione e da oggi, sabato 14 maggio, a mercoledì 18 maggio si prevedono condizioni ideali per la prima vera tintarella dell’anno.

Nel dettaglio, nel capoluogo pugliese la temperatura massima dovrebbe arrivare fino a 28 gradi e quella percepita quasi a 30 gradi. Quindi le prossime ore saranno caratterizzate da cielo sereno e venti deboli da Ovest-Nord-Ovest soprattutto di sera con intensità di circa 6km/h. Saranno in tanti a scegliere di trascorrere il fine settimana in spiaggia, anche per il primo tuffo in mare del 2022. Il Comune per l’occasione ha predisposto già i primi interventi a San Girolamo, San Cataldo, Pane e pomodoro e Torre Quetta.

Tuttavia, come rilevano i principali siti di previsioni meteo, la grande ed eccezionale calura non è destinata a durare per tutto il mese o potrebbe subire una brusca pausa. Infatti dal Polo Nord potrebbe riuscire ad avanzare un banco di aria fresca e con qualche precipitazione piovosa. In linea con le medie climatiche su Bari del mese di maggio: infatti in questo periodo le temperature medie si aggirano intorno ai 18 gradi ma con circa 37 mm di pioggia nel corso dell’intero mese.

