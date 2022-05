Black out a Palese, per una ventina di minuti alcune zone del quartiere sono rimaste senza corrente. Diversi i disagi riscontrati da parte dei cittadini, fortemente preoccupati che possano ripetersi episodi già avvenuti lo scorso anno.

La scorsa estate, in particolare nel mese di luglio, il Municipio V era rimasto senza corrente per diverse ore, con luce che, in alcune zone, andava e veniva a intermittenza. A Palese le problematiche, in alcuni casi, durarono anche per diversi giorni, con danni non indifferenti ai commercianti. Il black out avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, iniziato alle 15.40 circa (e durato sino alle 16.05 circa), ha riguardato diverse zone di Palese: da quella nei pressi dell’aeroporto, sino al centro – zona campo sportivo – e anche quella del lungomare. In un primo momento la luce ha funzionato “a singhiozzo”, poi è andata via per diversi minuti. Cittadini segnalano disagi anche a Santo Spirito.

“Molto probabilmente – ha raccontato un cittadino – con il caldo è iniziato l’utilizzo massivo dei condizionatori. È solo un presagio. Se già da adesso siamo così ad agosto i disagi si moltiplicheranno. Speriamo intervengano presto affinché si eviti quanto ormai accade ogni anno” – ha concluso.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.