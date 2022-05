Caro prezzi per i voli in aereo dall’Italia verso le mete europee, rispetto allo scorso anno le tariffe sono raddoppiate. È quanto afferma il Codacons, che negli scorsi giorni ha denunciato il fenomeno denominandolo “caro-aerei”.

In particolare, con l’arrivo della bella stagione e dell’incremento degli spostamenti dei cittadini, i prezzi dei voli sono letteralmente “schizzati alle stelle”. L’associazione dei consumatori, rielaborando gli ultimi dati forniti dall’Istat, ha infatti constatato che nell’ultimo mese le tariffe dei voli europei hanno subito un balzo del +91% rispetto allo stesso periodo del 2021.

I voli intercontinentali, in generale, hanno avuto un’impennata con un rincaro del +35,7% mentre il prezzo di quelli nazionali risulta in crescita del 15,2%. Si tratta di un aumento che non esula nessuna compagnia e risente anche della crescita dei listini dei carburanti e delle conseguenze del caro-bollette. Il tutto si riflette inevitabilmente sulle tasche dei consumatori, molti dei quali, o sono costretti a fare enormi sacrifici, o rinunciano alle vacanze.

“Rincari – ha detto infine il Codacons – si registrano anche sul versante dei trasporti marittimi: nell’ultimo mese le tariffe dei traghetti sono aumentate del +19,4% rispetto allo stesso periodo del 2021. Di contro, si riducono i prezzi dei biglietti ferroviari, che scendono del -9,9% su base annua, come effetto delle minori limitazioni sui treni legate al Covid e del ritorno di offerte e sconti praticati dalle società” – ha concluso.

Foto Facebook Aereoporti di Puglia

