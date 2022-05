Domenica 29 maggio, alle ore 10, presso l’orto sociale OrtoDomingo, in via Lucarelli, si terrà l’inaugurazione dei primi due campi di bocce realizzati nell’ambito di “Benessere senza età”, il progetto finanziato dall’assessorato al Welfare ad esito dell’avviso pubblico “Officina urbana di cittadinanza per la terza età: realizzazione di interventi progettuali in favore della popolazione anziana”.

Il progetto, che terminerà il prossimo 31 ottobre, è realizzato dall’ APS Parco Domingo che sta portando avanti progetti di promozione dell’invecchiamento attivo attraverso lo sport sociale e l’organizzazione di attività motorie per le persone over 65, con l’obiettivo di offrire benessere psico/fisico e momenti di inclusione e socialità in particolare a coloro che hanno patito maggiormente i postumi dell’emergenza sanitaria. Attualmente sono in corso laboratori di ginnastica dolce, yoga, tai chi e pilates, iniziative e incontri sul benessere del mondo della terza età.

Benessere senza età rientra nel Piano cittadino per l’invecchiamento attivo e il sostegno alle persone anziane messo a punto dall’assessorato e dalla rete del welfare cittadino.

“Dopo il potenziamento dell’assistenza domiciliare, l’avvio di tante azioni di sport sociale e di incontri sulla digitalizzazione, pian piano cominciamo ad allestire anche spazi per la socialità delle persone anziane – dichiara l’assessora al Welfare Francesca Bottalico -. La realizzazione dei due campi da bocce nasce proprio dall’ascolto dei bisogni e dei desideri espressi dagli anziani del territorio. Questi progetti stanno riscuotendo molto gradimento da parte delle persone over 65 che, in pochi mesi, stanno partecipando in tantissimi alle iniziative in programma in tutta la città, grazie a una virtuosa collaborazione tra l’assessorato, le associazioni e il privato sociale. Nei prossimi mesi continueremo in questa direzione, anche grazie alle progettualità che hanno ottenuto i finanziamenti nell’ambito del Pnrr.

Sono certa che, al termine di tutte queste attività, queste esperienze, così come le piccole infrastrutture realizzate, resteranno un punto di riferimento per i cittadini, proprio come sta accadendo ad OrtoDomingo. Il valore aggiunto di queste iniziative sta proprio nell’attivazione di processi di comunità a sostegno degli anziani e delle fasce più fragili della cittadinanza, e di questo siamo più che soddisfatti”.

“Il nostro progetto è stato accolto con grande soddisfazione da parte di un elevato numero di cittadini over 65 – spiega la referente del progetto Valeria Cristiano -. Sono più di duecento, infatti, gli iscritti alle tante attività motorie programmate e pensate per loro. A breve cominceranno anche i tornei di bocce, particolarmente richiesti dai frequentatori di OrtoDomingo. Coloro che si avvicinano alla nostra realtà non hanno solo necessità di muoversi e fare ginnastica dopo i tanti mesi passati in casa per i problemi legati all’emergenza sanitaria, ma hanno un estremo bisogno di stare insieme, di guardarsi negli occhi, confrontarsi e condividere. Abbiamo anche previsto incontri di counseling condotti da un’esperta che lavorerà per migliorare la socializzazione tra i partecipanti e, di conseguenza, la loro qualità della vita”.(foto repertorio)

