“La città ha voglia di correre, grazie anche alla corsa ideata da Linus”. Il sindaco di Bari Antonio Decaro ha partecipato alla Deejay Ten, il serpentone bianco e rosso che è tornato a colorare le strade di Bari dopo due anni di stop. La corsa da 5 e 10 chilometri ha unito oltre 7mila runner baresi e provenienti da tutta Italia, lungo un percorso che ha attraversato il centro del capoluogo pugliese da corso Vittorio Emanuele fino al lungo il lungomare Nazario Sauro.

In tanti hanno potuto seguire l’evento in prima persona, grazie ad una action cam indossata dal sindaco Decaro per tutti i 10 chilometri. Oltre al conduttore radiofonico Linus, hanno preso parte alla festa dei podisti il Trio Medusa e l’autore radiofonico Matteo Curti. La viabilità, come annunciato dal Comune, è stata fortemente limitata con chiusure delle strade interessate e divieti. (foto e video in basso)

corsa deejay ten lungomare corsa deejay ten corsa deejay ten lungomare decaro lungomare chiuso corsa deejay ten Prev 1 of 6 Next

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.