Si libera dei propri rifiuti in campagna ma viene identificato. Non solo dovrà ripulire tutto ma a lui e la sua famiglia verrà sospeso il contributo per il caro bollette. E’ quanto accaduto ad Acquaviva e a darne notizia è il sindaco Davide Carlucci.

“Ho dato disposizioni di sospendere ogni contributo nei confronti del nucleo familiare dell’ autore di questo scempio, individuato dalla nostra polizia locale in zona Trellame. Non solo sarà sanzionato, non solo dovrà ripulire tutto ma non potrà ricevere nemmeno il contributo per il caro bollette. Se si riceve dalla collettività, dalle tasse che ognuno di noi paga, bisogna rispettare ciò che è di tutti”.

