Bari, l’Altro Mondo non c’è più: abbattuto l’ex storico pub sul lungomare di Palese

Solo detriti, ecco quello che resta dell’Altro Mondo, storico locale situato sul lungomare di Palese. Per anni, dopo diverse gestioni (era diventato anche un bar), era rimasto chiuso. Oggi, la struttura che un tempo ospitava una pizzeria, ma anche serate di musica, in particolare dance hall e serate dedicate al mondo del reggae e del rap, apprezzata da molti e “tappa” quasi obbligata per tantissimi baresi e pugliesi è stata abbattuta. Tantissimi gli artisti che si sono esibiti, tra loro Caparezza, Tricarico, Clementino, ma anche Mama Marjas e ancora i Rhomanife, storica band barese.

“Un colpo al cuore – racconta un cittadino – lo vedevamo chiuso, ma la speranza che potesse riaprire c’era sempre. Era un punto di incontro prezioso sul nostro lungomare dove non c’è nulla di nulla per i giovani. Un vero peccato”, conclude. Secondo quanto emerso i proprietari hanno scelto di vendere. “Non biasimo le scelte dei proprietari, uno purtroppo è anche venuto a mancare, lo ricordo con affetto, Michele – commenta un’altra cittadina – dispiace solo sapere che il Comune invece di aiutare i giovani e magari preservare certe realtà storiche prendendone possesso, lascia che certi pub o palazzi storici vengano abbattuti per costruire, molto probabilmente case, su un lungomare che avrebbe bisogno di ben altro. Ci vorrebbero più controlli e vincoli, ecco io non l’avrei mai permesso, l’avrei reso un bene comune, perché questo è stato l’Altro Mondo ai miei tempi, qui a Palese, con l’ex pub Videogusto, ha fatto la storia”, conclude.

Foto Facebook Onofrio Pinto