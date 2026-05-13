Bari, Policlinico annulla borsa di studio alla Lorusso: avvocato “impugneremo l’atto”

Si chiude con un atto di autotutela dell’azienda sanitaria la vicenda legata alla borsa di studio da ricercatrice al Policlinico di Bari assegnata a Maria Carmen Lorusso, ex consigliera comunale del capoluogo pugliese attualmente imputata per scambio elettorale politico-mafioso.

Il provvedimento è arrivato dopo la richiesta del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e ha determinato l’annullamento dell’ammissione alla procedura selettiva. Secondo quanto riportato dall’azienda sanitaria, il riesame degli atti avrebbe evidenziato la mancanza dei requisiti previsti al momento dell’ammissione e una dichiarazione non ritenuta veritiera al momento della sottoscrizione del contratto.

“Le risultanze istruttorie emerse dal riesame delle procedure – spiega il Policlinico – hanno evidenziato la mancanza dei requisiti previsti al momento dell’ammissione alla procedura selettiva nonché una dichiarazione non veritiera resa all’atto della sottoscrizione del contratto”.

Di segno opposto la posizione della difesa. L’avvocato Luca Castellaneta, che assiste Maria Carmen Lorusso, in una nota precisa la propria lettura dei fatti e contesta le motivazioni alla base del provvedimento.

“Prendiamo atto della delibera hanno notificata alla dottoressa Lorusso e sottolineiamo che la nostra assistita, in sede di domanda di ammissione al bando, ha dichiarato i procedimenti penali pendenti a suo carico. Lei non è destinataria di provvedimenti di misure di sicurezza o prevenzione. Il 23 marzo 2026 ha sottoscritto il contratto di borsa di studio e non ha rilasciato alcuna nuova dichiarazione in quella sede. Le motivazioni che sono sottese alla delibera notificata oggi sono infondate in quanto la Lorusso non ha reso alcuna dichiarazione falsa o non veritiera. L’atto sarà impugnato nelle sedi giudiziarie competenti tempestivamente”.

Il legale aggiunge inoltre che non vi sarebbe stato alcun obbligo di una nuova dichiarazione al momento della firma del contratto.

“Quella dichiarazione” sui carichi pendenti “la doveva presentare in sede di domanda di ammissione al bando e lo ha fatto, dopo non doveva rilasciare ulteriori dichiarazioni”.

La vicenda ora si sposta sul piano giudiziario, dove la difesa ha annunciato l’intenzione di impugnare il provvedimento.﻿