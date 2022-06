Dovevano sistemare tre food truck in legno, secondo quanto previsto dal bando, ma questa mattina si sono presentati con una “paninoteca ambulante”. Sul posto la polizia locale che li ha multati e li ha fatti rimuovere. I food truck da bando dovevano essere dei chioschetti in legno, ma questa mattina è stata posizionata una paninoteca sul modello di quelle che si ritrovano per strade o nelle fiere. Da qui l’intervento rapido dell’amministrazione comunale. I concessionari potranno tornare solo nel momento in cui arriveranno i chioschetti previsti dalla concessione e per i quali hanno vinto il bando.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.