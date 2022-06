Pane e Pomodoro è diventata per oggi il set della fiction Lolita Lobosco. La spiaggia dei baresi è gremita di operatori televisivi, attori e security. Le riprese si stanno svolgendo in prossimità dell’acqua, ma le telecamere e le attrezzature occupano quasi totalmente il lido, dall’ingresso sino al mare.

Numerosi sono i curiosi di passaggio fermi lì a guardare. La spiaggia è piena di gente ma è totalmente transennata, salvo buona parte dell’arenile.

Tanti i baresi furiosi per questa ‘invasione’ della tv. Oggi praticamente il lido è nelle loro mani. Sotto accusa il divieto di balneazione che è stato imposto proprio per le riprese. L’operatore di salvataggio presente sulla spiaggia ci conferma: “Non si può fare il bagno, perché stanno girando una fiction”.

Molti sono i baresi che comunque entrano in acqua. Ma saranno comunque costretti ad uscire nel momento del ciak. Non è possibile oggi anche posizionare il proprio asciugamano in prossimità dell’acqua, ma solo a tre metri di distanza. Transennato anche l’ingresso principale, dal quale ci si può muovere solo camminando sul manto erboso.

I cittadini hanno espresso svariate lamentele. Ma gli operatori presenti assicurano: “Abbiate pazienza per qualche ora”. Infatti le riprese dureranno fino a questa sera. Domani tornerà tutto alla normalità. E i baresi rientreranno in possesso della loro spiaggia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.