Questa estate chi ha disabilità motorie non può più fare il bagno a Torre Quetta. È scomparsa, infatti, la passerella per la discesa a mare per le persone diversamente abili e non vi è più traccia della Sea Track Tobe, la sedia che consentiva agevolmente la discesa a mare. La denuncia è del consigliere comunale di Fratello di Italia, Filippo Melchiorre.

“Porterò il problema all’attenzione della Commissione trasparenza del Comune di Bari affinché sia ripristinata al più presto questa infrastruttura”, commenta.

