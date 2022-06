Con la stagione estiva cresce l’allarme in merito all’abbandono degli animali. Non solo gatti e cani però, in città, in particolare alla pineta San Francesco, di recente, sono stati abbandonati anche alcuni conigli. La segnalazione arriva proprio dai cittadini.

“Hanno di nuovo abbandonato in pineta questo bellissimo coniglietto dagli occhi azzurri” scrive sui social, in particolare sul gruppo “Vivere la voce di San Girolamo.Fesca-Marconi”, una cittadina. Non si tratta di un caso isolato, sono diversi infatti le segnalazioni pervenute nel corso del tempo, negli scorsi anni, in pineta, erano state trovate addirittura cucciolate di conigli. A prova di ciò anche i diversi commenti che subito dopo la pubblicazione dell’annuncio, si sono susseguiti nel giro di poche ore. In pineta, secondo quanto segnalato dai cittadini, la presenza dei conigli è una costante. “Gli altri due che c’erano – chiede una signora – qualcuno sa dove sono finiti? Sono molto preoccupata per loro” – ha sottolineato. Ad allarmare i residenti e i frequentatori del luogo la presenza di cani e gatti randagi.

Adesso, l’appello è rivolto non solo a qualcuno che possa prendersene cura affinché il coniglio in questione non diventi “preda facile” andando incontro a “morte certa”, ma anche ai responsabili, affinché possano essere rintracciati per mettere fine, una volta per tutte, all’abbandono dei conigli in pineta.

