Non è ben chiaro se il gioco preferito dei passanti sia cercare di fare canestro nei bidoni. L’unica cosa evidente che sono in molti a non avere la mira giusta. C’è un tappeto di immondizia nel quartiere Sant’Anna. A ridosso dei bidoni ci sono bottiglie, carte e ogni tipo di immondizia. Ci sono anche sacchetti sparsi e stracolmi. La denuncia, sulla pagina Facebook del quartiere.

(Foto Facebook)

