Puntuale in concomitanza con l’aumento delle temperatura e la voglia di stare all’aperto fino a tardi, sul lungomare di Bari, in particolare nel tratto di San Cataldo, i cittadini tornano a segnalare i cumuli di rifiuti in prossimità di alcune attività commerciali.

Oltre a decine di bottiglie di birra, ci sono i contenitori di pizze, panzerotti, gelati e altre bontà culinarie che dopo la consumazione vengono lasciati in prossimità dei bidoni. Che però negli orari di maggiore affluenza si riempiono troppo, fino alla formazione di grossi cumuli anche sotto gli occhi dei turisit.

“Non andate più in Egitto – ironizzano i volontari di Retake – le Piramidi migliori ce le abbiamo noi a San Cataldo. Inciviltà, esercenti distratti, il miraggio della restituzione dei vuoti. Non abbiamo più parole, adesso c’è solo rabbia e tanta stanchezza”.

