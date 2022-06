Vacanza tutta pugliese per il leader degli U2, Bono Vox. La celebre rockstar, voce di uno dei gruppi che fa sognare ancora oggi diverse generazioni, ha trascorso la mattinata ad Ostuni, nel Brindisino, passeggiando per le vie della villa comunale “Sandro Pertini” e fermandosi a fare un aperitivo in un bar al suo interno.

Una bella sorpresa per residenti e turisti. Il cantante era accompagnato dai suoi bodyguard che lo hanno aiutato ad evitare contatti con i fans che, dopo averlo riconosciuto, hanno insistito per ricevere autografi. L’artista resterà in Puglia per il weekend. Non è la prima volta che Bono Vox sceglie il tacco d’Italia, già lo scorso anno aveva scelto come meta Gallipoli, dove era rimasto per diversi giorni in estate.

Foto Facebook

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.