Ancora auto depredate e danneggiate in citta. La segnalazione di un cittadino. In via Nicolai qualcuno ha rotto il vetro di una Smart FourTwo nera. “Purtroppo nessuno dei presenti ha visto niente e ha potuto dare informazioni riguardo l’accaduto – denuncia il cittadino – La situazione non sembra migliorare. All’interno della vettura non vi era nulla di valore tanto da giustificare un atto del genere, arrecando solo disagi e spese inutili ai proprietari delle autovetture”.

