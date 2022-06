Si alzano le temperature e, puntualmente, Torna il cattivo odore al quartier San Paolo. A segnalarlo sono alcuni residenti che, la scorsa notte, hanno pubblicato un post sui social, in particolare sul gruppo “Quartiere San Paolo-Bari-La rinascita”, per raccontare quanto stava accadendo.

“Puzza insopportabile e conati di vomito”, questo il leit motiv dei commenti che si sono susseguiti nel giro di poche ore confermando quanto denunciato nel post principale. Il problema, secondo quanto emerso, si fa più pesante soprattutto nelle ore serali. “I miei bambini piangevano, non abbiamo chiuso occhio per la puzza” – sottolinea una signora. Il cattivo odore, secondo quanto segnalato, sarebbe stato percepito persino al quartiere San Girolamo. Non si tratta di un caso isolato, più volte nel corso degli anni i residenti avevano denunciato la situazione. Adesso, per trovare rimedio immediato, in molti hanno deciso di interpellare l’Arpa e la Polizia Municipale. In tanti, infatti, hanno esortato a denunciare o ad inviare mail per risolvere almeno temporaneamente.

“Avevano promesso che lo avrebbero risolto per sempre! – scrive un altro cittadino. “Sono anni che segnaliamo – sottolinea un altro quasi scoraggiato – così non si può vivere” – ha concluso.

Foto repertorio

