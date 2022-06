Una taglia da 10 mila euro per chi individua il colpevole dell'”orrendo gesto”. E’ notizia di ieri del ritrovamento di un cane trovato morto impiccato ad un albero nelle campagne di Bitritto. La Aidda, l’associazione Italina Difesa Animali ed Ambiente pagherà una taglia “a chi con la sua denuncia alle forze dell’ordine e la successiva testimonianza nelle sedi giudiziarie aiuterà ad individuare e fare condannare in via definitiva il criminale o i criminali autori di questo orrore”.

Nella giornata di mercoledì 1 giugno un cucciolo di cane, privo di microchip, è stato trovato morto impiccato ad un albero. La macabra scoperta è stata fatta da un uomo, a spasso con il suo cane nelle campagne, e denunciata dal Canile Sanitario di Bitritto con un post social, con l’obiettivo di trovare il colpevole. Sul posto è intervenuta la Asl che ha solo potuto constatare il decesso del cucciolo.

