Sarà la Procura di Trani a fare luce su quanto accaduto ad una bambina di nove anni, morta in seguito a malore negli scorsi giorni. La Procura ha infatti aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo (per il momento a carico di ignoti), per indagare sull’accaduto.

La decisione è arrivata in seguito alla denuncia presentata in mattinata dai parenti della piccola, residente a Trani. Nella giornata di domani sarà conferito l’incarico al medico legale per effettuare l’autopsia sul corpo della piccola, così come richiesto dagli stessi familiari. Secondo una prima ricostruzione la piccola avrebbe avvertito un malore mentre era a scuola dove è stata immediatamente soccorsa. Inutili però i tentativi di rianimazione.

