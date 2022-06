Quando si entra nel mercato coperto di Santa Chiara, al quartiere Japigia di Bari, si ha l’impressione di essere in una struttura moderna: 72 box prefabbricati, di 30 metri quadri ciascuno, organizzati su percorsi paralleli interconnessi. E i clienti sembrano soddisfatti, fin dall’inaugurazione del 20 dicembre 2021, orientandosi facilmente tra le varie categorie: salumerie, ortofrutta e prodotti ittici.

Il problema è la viabilità intorno all’area mercatale di via Peucetia e nelle vicinanze dei varchi di entrata. In pochi minuti ci si può imbattere con biciclette elettriche che sfrecciano lungo i corridoi, a pochi centimetri da anziani e bambini. Alcuni scooter vengono lasciati dove non potrebbero, altri proprio nelle zone di passaggio, ma può capitare di imbattersi in qualche automobilista imprudente.

Come mostra la fotografia di anteprima, nell’orario di punta mattutino, intorno a mezzogiorno, un anziano decide in tutta tranquillità e senza nessun intervento di lasciare il mezzo privato a ridosso dei banchetti. I soliti “due minuti” in stile doppia fila, e intanto chi rispetta le regole è obbligato a invocare la fortuna per trovare un posto auto nelle strade prospicienti. Stesse difficoltà nelle aree di carico e scarico per i commercianti.

“È quasi impossibile trovare un posto auto – il racconto di una residente –. L’unico spazio disponibile dove sperare di parcheggiare è quello su via Peucetia difronte allo scarico merci del mercato, ma in alcuni casi è presidiato da un parcheggiatore abusivo”. Servirebbe quindi un presidio costante di polizia locale.

