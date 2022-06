Incidente poco fa in corso Vittorio Emanuele. Per cause in corso di accertamento un’auto avrebbe colpito un ciclista che stava attraversando l’incrocio, utilizzando la pista ciclabile light. Ferito, ma fortunatamente in modo lieve, un anziano 81enne. “Avevamo chiesto la rimozione di quella pista perché pericolosa – tuona Giuseppe Carrieri di Bariecocity – il Comune ha sempre detto che non era pericolosa ma ci sono stati già due incidenti negli ultimi mesi”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.