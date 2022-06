Per ragioni di sicurezza fino alle ore 21,30 e, comunque, per il tempo necessario allo svolgimento della Processione in onore del Santo, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade: via Paisiello, lungomare IX Maggio, via Cimarosa, via Monteverde, via Perosi, via P.Romito, via Bellezza, via Zandonai, strada S.Girolamo e via Tomasicchio.