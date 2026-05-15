L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti a Bari dal 15 al 17 maggio

Cosa fare nel fine settimana? Una selezione di eventi in città a cura della nostra redazione; alcune proposte per farvi vivere appieno l’esperienza barese. Festival, appuntamenti per le famiglie e per gli appassionati di cinema e spettacolo.

EVENTI E MOSTRE

Solidarietà, prevenzione e sport tornano a correre insieme tra le vie di Bari con l’edizione 2026 della Race for the Cure, l’evento simbolo della Komen Italia per la lotta ai tumori del seno. La XX edizione della Race for the Cure – che si terrà a Bari domenica 17 maggio – trasformerà ancora una volta il lungomare in un grande palcoscenico di speranza. Non si tratta solo di una corsa, ma di un’alleanza sociale che vede istituzioni, medici, volontari e cittadini uniti per sostenere la prevenzione e la ricerca capillare sul territorio. Dal 15 al 17 maggio il Villaggio della Salute animerà piazza Libertà offrendo consulenze mediche gratuite, laboratori di benessere e attività sportive, per culminare nella tradizionale corsa e camminata della domenica mattina con i tre percorsi da 2 km e 5 km 10 km competitivi e non competitivi.

Torna a Bari “All In Festival”, la manifestazione inclusiva e aperta a tutti giunta alla sua terza edizione che quest’anno si propone come un megafono della cittadinanza attiva, una voce amplificata capace di raccontare esperienze, idee, energie e percorsi di partecipazione. L’All In Festival si conferma così uno spazio pensato per accogliere e valorizzare il protagonismo delle comunità e delle realtà del territorio: sabato 16 e domenica 17 maggio talk, sport, spettacoli, animazione e nuovi format animeranno il parco Don Tonino Bello, trasformandolo in una grande piazza di condivisione e confronto intergenerazionale. Saranno due giornate intense in cui sport, musica, lettura per bambini, talk, radio dal vivo, informazione, animazione e spettacolo si intrecceranno per dare vita a un’esperienza collettiva fondata sui valori dell’inclusione, dell’accessibilità e della partecipazione.

Prosegue in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto il percorso di animazione sociale e culturale “Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”, l’iniziativa strategica promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare e animare due spazi centrali della città con l’organizzazione, da novembre 2025 a giugno 2026, di 80 giornate di animazione sociale e culturale, 60 laboratori educativi e creativi, 30 visite guidate e percorsi scolastici e 8 eventi di comunità, tutti gratuiti. Fino a sabato 16 maggio il programma propone un calendario vario e integrato che intreccia visite guidate, laboratori educativi, esperienze nella natura e attività dedicate al benessere della persona. Un fine settimana che mette al centro la conoscenza, la consapevolezza e la relazione, valorizzando la piazza come luogo aperto, inclusivo e generativo. Le attività spaziano dalla scoperta della città attraverso itinerari tematici – tra storia urbana, cinema e architettura – a percorsi educativi rivolti ai più piccoli sul tema dei diritti, fino a esperienze immersive nella natura urbana e momenti dedicati alla salute e all’ascolto del corpo. Particolare attenzione è dedicata anche al benessere femminile e alla dimensione educativa, con proposte che uniscono informazione, prevenzione e consapevolezza, accanto ad attività ludico-didattiche pensate per favorire apprendimento, socializzazione e partecipazione attiva. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, salvo diversa indicazione e attività su prenotazione.

I clown di corsia dell’associazione “VIP BARI OdV – Viviamo In Positivo” tornano in piazza per sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere fondi a sostegno dei progetti e dei corsi di formazione della Federazione, in occasione della Giornata Nazionale del Naso Rosso, in programma sabato 17 maggio in Piazza del Ferrarese, a Bari.

TEATRI e MOSTRE

Teatro Piccinni (Corso Vittorio Emanuele II, 84) “U Cafè Andìche” con Vito Signorile (15-16 maggio) e l’omaggio a Maria Callas “Vissi d’arte, vissi per Maria” il 17 maggio

Teatro Kismet (Strada San Giorgio Martire 22) ospita gli spettacoli della compagnia svizzera Nicole & Martin nel piazzale esterno, parte del festival Maggio all’Infanzia. In programma spettacoli di circo e teatro contemporaneo adatti a diverse fasce d’età, con inizio alle ore 18:00:15 maggio: La fanciulla senza mani (dai 6 anni).16 maggio: Gian di Ferro (dai 6 anni).17 maggio: Il pescatore e sua moglie (dai 5 anni).

AncheCinema (Corso Italia 112), ospita l’ultima fase della mostra fotografica “A passo d’uomo” di Nicla Sisto, visitabile fino al 16 maggio. Sabato 16 maggio alle 9.30 sarà presentato il documentario “L’inventore del Levante” prodotto dall’Imprenditore Giuseppe Bruno con la regia di Giuseppe Rossi, l’incredibile storia di Giuseppe Calabrese, inventore del camion ribaltabile, che da una piccola officina a Bari riuscì a rivoluzionare il mondo dei veicoli industriali.

Teatro Petruzzelli (corso Cavour, 12)

Teatro Team (Via Giustina Rocca) I prossimi eventi includono il concerto di Mario Biondi (16 maggio 2026)

Teatro Palatour lo spettacolo teatrale “Ristrutturazione” con Sergio Rubini il 15 maggio alle ore 21:00 e l’evento KPOP Revolution il 17 maggio.

MUSICA

Venerdì 15 maggio, al PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, sarà proposto il live di Rahma, artista italo‑tunisina con un progetto incentrato sul Soul degli anni ’70 e sull’R&B degli anni ’90. In lingua inglese, l’artista propone sia brani inediti sia reinterpretazioni di cover iconiche.

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