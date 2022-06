Riprendono i lavori per portare nel quartiere Catino, uno stadio adibito allo svolgimento di rugby e football americano. Lo stop, dovuto ad alcune modifiche progettuali, ha portato ad uno slittamento della tabella di marcia, ma ora si tornerà a pieno regime.

Lo stadio sorgerà sulle ceneri del campo da calcio in via Caravella, mai completato. Operazione da circa due milioni di euro, finanziati in parte dal Coni con il bando “Sport e periferie”. “Siamo contenti per la ripresa dei lavori – commenta l’assessore Petruzzelli – dopo una pausa dovuta a modifiche del progetto iniziale. Il campo, in erba naturale, sarà contornato anche da una tribunetta coperta da 500 posti.

A tutto ciò si devono aggiungere gli spogliatoi regolamentari, un parcheggio alberato, ma soprattutto una palestra che sarà messa a disposizione delle squadre e dei residenti del quartiere. “La palestra è un plus di cui siamo molto fieri – continua l’assessore – non solo sarà a disposizione delle varie squadre, ma anche dei residenti del quartiere. Opportunità per il quartiere stesso dove purtroppo non ci sono molte strutture del genere”.

Lo stadio ospiterà anche degli spazi dedicati allo svolgimento del terzo tempo. Il classico ‘rituale’ post gara che mette da parte gli avvenimenti occorsi in campo, per dedicarsi totalmente alla sportività che contraddistingue rugby e football americano. La deadline per il termine dei lavori non è stata ancora fissata, ma dalle parole dell’assessore traspare fiducia per un rapido completamento dei lavori.

