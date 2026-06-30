Bari, furto al tavolino del bar: turista scende dalla nave e le rubano gli occhiali da sole

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Una breve sosta per godersi le bellezze del capoluogo pugliese, prima che il furto lampo trasformasse la tappa barese in una brutta avventura da dimenticare. È la disavventura capitata a una turista, sbarcata in città nel corso di una crociera nel Mediterraneo, derubata dei propri occhiali da sole all’interno di un bar del centro cittadino. La donna era scesa a terra approfittando della sosta della nave nel porto di Bari per fare compere e acquistare alcuni regali per la figlia, prima di concedersi una pausa rinfrescante.

Entrata in un locale per consumare un gelato e comprare una bottiglietta d’acqua, la crocierista ha individuato un tavolino libero e, per occupare il posto, ha commesso l’imprudenza di appoggiarvi sopra gli occhiali da sole, allontanandosi per pochi istanti verso il bancone per ritirare la comanda. È stato in quella manciata di secondi che è scattata la trappola. Secondo quanto ricostruito, una donna si è avvicinata con destrezza al tavolo e, simulando il gesto del tutto naturale di prendere un fazzoletto, ha afferrato gli occhiali nascondendoli rapidamente all’interno della propria borsa.Accortasi immediatamente della sparizione dell’oggetto al suo ritorno al tavolo, la turista ha affrontato direttamente la signora, chiedendo spiegazioni, ma si è trovata davanti a un muro di gomma: la donna ha negato con freddezza ogni addebito, asserendo di non aver visto assolutamente nulla.

Una volta risalita a bordo della nave, la vittima ha deciso di denunciare pubblicamente l’episodio via social per mettere in guardia gli altri viaggiatori. Nonostante l’amarezza per l’accaduto e la sfrontatezza della ladra, la turista ha cercato di ridimensionare l’evento con sollievo, sottolineando che per fortuna il danno ha riguardato solo un accessorio e non beni ben più preziosi come il portafoglio o i documenti di viaggio.

foto repertorio