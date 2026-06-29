Bari, processione del Sacro Cuore di Gesù: bus Amtab domani a rischio ritardi

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Nuove variazioni in vista per il trasporto pubblico urbano a Bari nella serata di domani. In occasione della celebrazione della “Processione del Sacro Cuore di Gesù”, in programma martedì 30 giugno 2026, l’Amtab ha comunicato che i bus delle linee urbane che attraversano l’area interessata potrebbero registrare ritardi e rallentamenti. I disagi alla circolazione si concentreranno in una finestra temporale ristretta, a partire dalle ore 20.00 e fino alle ore 21.30, e si protrarranno comunque fino al completo termine delle esigenze legate alla sicurezza dei fedeli. Il provvedimento viabilistico scaturisce dall’attuazione dell’Ordinanza n.2026/03000 – 2026/220/00490, emessa congiuntamente dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile lo scorso 19 giugno. Il documento stabilisce che tutte le linee degli autobus di passaggio lungo il percorso sacro o operanti nelle zone immediatamente limitrofe dovranno adeguarsi all’avanzamento della sfilata.

L’azienda di trasporto ha confermato la procedura standard: in caso di incrocio diretto con il corteo religioso, i conducenti Amtab arresteranno la marcia dei mezzi in totale sicurezza, attendendo il regolare e completo deflusso dei partecipanti prima di riprendere il normale itinerario.La solenne manifestazione si snoderà attraverso un lungo circuito stradale che si svilupperà prevalentemente nel territorio di Loseto, partendo e tornando alla Chiesa di San Giorgio in piazza Vittorio Emanuele III. La processione toccherà via Crispi (fino al Santo Crocifisso e ritorno), via Regina Elena in senso contrario alla normale marcia, via Principessa Iolanda, via Roma, via Cavour, via della Cava, via Piave, via Petrarca, via Manzoni, via De Amicis, via XXIV Maggio, via Reni, via Arco della Madonna, via Settembrini, via IV Novembre e via Albezio. Per ridurre al minimo l’impatto sul traffico cittadino e tutelare gli utenti del trasporto pubblico, sul posto sarà attivo un apposito servizio straordinario di coordinamento e presidio della viabilità.