In due ore sono stati trovati circa 10mila mozziconi abbandonati. E’ il ‘bottino’ raccolto ieri dai volontari sulla spiaggia di Pane e pomodoro, dove si è tenuto l’evento “Lo zì, scola la sabbia”, organizzato da RetakeBari per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del corretto conferimento dei mozziconi di sigarette.

“Abbiamo sostenuto la manifestazione – spiega l’Amiu Puglia – come sempre facciamo con chiunque ci chieda una mano per organizzare i clean up e, quando ci siamo trovati di fronte al “bottino” raccolto dai volontari – siamo rimasti senza parole. Una cifra incredibile, spaventosa, frutto di inciviltà, incuria e menefreghismo. Un insulto al nostro mare e alle nostre coste. Un insulto a chi ama la città”.

(foto Facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.