Nuovi playground e spazi liberi dedicati alle attività sportive saranno realizzate nelle aree pubbliche di Bari. Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, infatti, nei giorni scorsi la giunta ha approvato, per un importo di 5 milioni di euro, il progetto preliminare con cui l’amministrazione comunale intende continuare ad investire nella diffusione della pratica sportiva libera ed amatoriale.

L’obiettivo principale degli interventi previsti – spiega una nota del Comune – è quello di invogliare i giovani a praticare sport, dando loro l’opportunità di disporre di impianti ad accesso libero che consentano l’aggregazione e la socializzazione nel nome di un comune interesse sportivo, così da contrastare la sedentarietà e gli stili di vita poco salubri.

La realizzazione dei playground, per la quale saranno privilegiati i contesti urbani periferici, sarà sottoposta all’approvazione del competente ufficio impianti sportivi del Coni ed effettuata sulla base delle indicazioni dell’amministrazione comunale per quanto riguarda le aree, la tipologia d’impianti, i criteri di fruibilità e omologabilità, in modo da rendere questi nuovi spazi dedicati allo sport adeguati all’uso per competizioni ufficiali di federazione.

“Si tratta di un provvedimento cui teniamo molto – commenta Giuseppe Galasso -, utile all’inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche 2022-24 di numerosi interventi finalizzati a realizzare, in diversi quartieri, nuovi playground e punti-sport, all’aperto o coperti, o a recuperare impianti esistenti che necessitano di una riqualificazione funzionale. Il tutto con l’obiettivo di diffondere ulteriormente la pratica sportiva amatoriale sulla scia di quanto fatto in questi anni”.

“Tra gli interventi più apprezzati che l’amministrazione comunale ha portato a termine in questi ultimi anni figurano sicuramente i playground, oggi utilizzati da migliaia di persone in tutta la città, soprattutto dai più giovani – dichiara l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli -. La fruizione libera di queste aree, in tutte le ore della giornata, ha reso la nostra città, come era nei nostri obiettivi, una sorta di palestra a cielo aperto dove chiunque può allenarsi, fare sport e aver cura del proprio benessere.

Per questo – continua Petruzzelli- abbiamo voluto puntare ancora una volta su interventi diffusi su tutto il territorio cittadino, con l’intenzione di privilegiare, questa volta, quartieri come Santo Spirito, Palese, Carbonara, Ceglie e Loseto, interessati in minor misura dalla realizzazione dei primi playground cittadini. Inoltre, vorremmo coinvolgere associazioni, comitati, scuole, parrocchie e singoli cittadini per raccogliere suggerimenti e proposte circa la tipologia di impianti da realizzare”.

La progettazione degli interventi dovrà garantire: qualità architettonica, tecnico-funzionale e di relazione nel contesto urbano e/o territoriale; conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici; limitato consumo di suolo; rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali, nonché degli altri vincoli esistenti; risparmio ed efficientamento energetico, nonché valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere; accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche e, non ultimo, rispetto delle disposizioni tipologiche, dimensionali, caratteristiche e specifiche delle federazioni competenti.

