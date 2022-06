Travolti da un’auto mentre viaggiano in bicicletta. È quanto accaduto in provincia di Ancona, in particolare a Marina di Montemarciano, sul lungomare Buglioni. Niente da fare per i due ciclisti, una 39enne originaria della provincia di Bari e un 42enne marchigiano, che sono morti sul colpo.

I due, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati colpiti da un’auto in transito che viaggiava nella stessa direzione delle biciclette. Le dinamiche dell’incidente, in particolare delle motivazioni che hanno portato l’auto a sbandare, sono ancora in fase di accertamento.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.