Prima ha morso l’autista ad una spalla, poi, dopo essere stato allontanato, si è completamente denudato in piazza provocando sgomento tra i passanti. È accaduto questa mattina a Bari, in particolare al capolinea situato in piazza Moro, fronte stazione. Il giovane, protagonista dell’accaduto, è stato denunciato dalla vittima. Ma andiamo per gradi.

Erano le 9.40 circa quando sulla linea 1, quella che da Bari porta a Santo Spirito, l’autista, secondo quanto riportato da alcuni testimoni, è entrato dalla porta centrale del bus notando un ragazzo “scalzo e senza mascherina”. Presa coscienza dell’assenza del dispositivo di protezione l’autista ha invitato il ragazzo ad indossare la mascherina, altrimenti, sarebbe dovuto scendere dal bus. In un primo momento, hanno raccontato alcuni testimoni, il ragazzo sembrava avesse capito, poi però si è avvicinato all’autista tirandogli uno schiaffo sul lato destro del volto. L’autista lo ha così portato fuori dal mezzo, ma, appena scesi, è stato morso alla spalla sinistra. Il ragazzo, allontanato da altri autisti intervenuti in supporto del collega, ha così iniziato ad urlare fino a denudarsi completamente sotto gli occhi dei passanti.

Sul posto è intervenuta prima una pattuglia di passaggio, poi, una seconda pattuglia chiamata dalle persone presenti durante l’accaduto. Nulla di grave per l’autista, che ha riportato un trauma per colpo alla cervicale e un taglio al polso sinistro e se la caverà con qualche giorno di riposo, resta però alta l’allerta per quella che sembra essere sempre più una dinamica all’ordine del giorno. Più volte, infatti, gli autisti dell’Amtab, sono vittime di avvenimenti di questo tipo. “Chiediamo maggiore sicurezza e maggiore tutela – ha raccontato un autista – lo stiamo chiedendo da molto tempo, ma le nostre richieste restano inascoltate. Vorremmo presidi in stazione o meglio, una guardia giurata sulle linee più calde. Finora però non abbiamo avuto nessuna risposta” – ha concluso.

Foto repertorio

