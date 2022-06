Incredibile fatalità sulla Maglie-Lecce, dove la scorsa notte ha perso la vita un ragazzo di 29 anni a pochi passi dall’uscita per Zollino. Secondo una prima ricostruzione della tragedia, il ragazzo al volante della sua Opel Corsa ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata. Il giovane è riuscito a scendere dall’abitacolo, come anche la ragazza che si trovava con lui.

Dopo essere sceso dalla Opel, il 29enne è stato investito da un’auto, guidata da un 29enne di Muro Leccese. L’impatto è stato mortale. Il ragazzo è morto sul colpo, scaraventato su un albero: il conducente si è fermato a prestare soccorso, ma per il giovane non c’è stato niente da fare. La ragazza, una 31enne di Corigliano d’Otranto, è stata accompagnata all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stata ricoverata per accertamenti.

