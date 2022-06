Oltre due miliardi per trasformare 100mila classi sulle 300mila presenti in Italia. È l’obiettivo del Governo che vuole, in particolare, aumentare il livello tecnologico nelle scuole. Ad annunciarlo, più nel dettaglio, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in visita nella giornata di oggi a Bari, presso l’Its Apulia Digital Maker, istituto tecnico superiore pugliese che forma professionisti dell’innovazione tecnologica insieme alle aziende del settore ICT. L’investimento totale sarà di 2,1 miliardi di euro.

Nel corso dell’incontro, durante il quale era presente anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, il ministro ha potuto constatare il livello di tecnologie presenti nelle aule. “L’obiettivo è rendere le scuole strumentate come queste – ha sottolineato il ministro – sto parlando dai 0 ai 18 anni” – ha concluso. L’intento del governo, dunque, è quello di attrezzare le scuole italiane mettendo al centro l’innovazione tecnologica.

Foto screen video diretta Apulia Digital Maker

