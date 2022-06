Oggi 21 giugno 2022 in Puglia, su 18.210 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 3.990 nuovi casi positivi: 1.284 in provincia di Bari, 406 in provincia Bat, 312 in provincia di Brindisi, 707 in provincia di Foggia, 736 in provincia di Lecce, 460 in provincia di Taranto, 62 casi fuori regione e 23 casi in via di definizione. Tre i morti. Le persone attualmente positive sono 27.106, di cui 219 ricoverate in area non critica e 10 in terapia intensiva.

