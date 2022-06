Ancora un furto ai danni di un negozio del centro. È accaduto ad Inviti in via Principe Amedeo. È lo stesso proprietario a pubblicare sui social la foto dei danni causati. I malviventi hanno infatti buttato giù l’intera vetrata per poi fuggire con la cassa. Un danno da centinaia di euro per il commerciante barese che dovrà riparare l’ingresso della sua attività. Sul furto indagano le forze dell’ordine.

Non è la prima volta che i negozi del centro vengono presi di mira da bande di ladri che fuggono poi con pochi incassi ma che causano danni per migliaia di euro alle attività.

