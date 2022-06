Questa notte è stata saccheggiata e vandalizzata la sede della Casa delle Bambine e dei Bambini. In particolare, ignoti hanno danneggiato le aule da gioco, gli spazi d’ascolto per i genitori, l’emporio e la boutique sociale e hanno rubato alcuni ausili tecnologici, attrezzature informatiche, giochi e telefoni cellulari. Gli uffici dell’assessorato al Welfare stimano un danno pari a circa 10mila euro.

“È una giornata molto triste – commenta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico – non solo per i danni subiti, che tutti i cittadini sono chiamati a pagare, ma soprattutto perché quel luogo è nato cinque anni fa unicamente per sostenere tanti minori e genitori in difficoltà. Ancora una volta persone senza scrupoli hanno voluto calpestare la dignità di queste famiglie e distruggere il lavoro quotidiano degli operatori del centro, cui va tutta la mia solidarietà. Hanno persino rubato dei buoni farmaceutici destinati alle persone più vulnerabili e alcuni giochi specifici per bambini speciali.

La Casa delle Bambine e dei Bambini è un fiore all’occhiello di questa amministrazione riconosciuta come buona prassi a livello nazionale, una delle prime esperienze di centro polifunzionale integrato per il sostegno all’infanzia, alla genitorialità e per il contrasto alle povertà economiche, sociali ed educative. Per questo fa ancora più rabbia. Ovviamente non ci faremo intimidire: in queste ore provvederemo a sistemare tutti gli spazi della struttura comunale, lavorando di più, con più forza e tenacia, triplicando i nostri sforzi per garantire agli utenti tutto il sostegno di cui necessitano”.

