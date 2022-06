I finanzieri di Mola di Bari stanno dando esecuzione in Bari, Mola di Bari, Conversano e Fasano, ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reale – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari – nei confronti di 10 soggetti, di cui due in carcere e dieci ai domiciliari, per ipotesi di reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina truffa aggravata nei confronti dello Stato e circonvenzione di persone incapaci. Disposti anche sequestri di beni mobili ed immobili per oltre un milione di euro.

