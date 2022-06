Ancora in tilt il portale Pugliasalute. Il sito della regione Puglia dove è possibile accedere a diversi servizi online della sanità è ancora in manutenzione. Dopo 4 giorni dai primi disagi per i cittadini è quindi ancora impossibile utilizzarlo.

Per la prenotazione di visite ed esami, pagamento ticket, disdetta prenotazione, fascicolo sanitario, referto online, scelta/revoca medico, visura esenzioni, diario vaccinazioni e molto altro ancora, bisogna quindi chiamare i cup o rivolgersi in farmacia.

In tanti, hanno dovuto attendere fino a mezz’ora al telefono in attesa prima di poter effettuare le operazioni, in alcuni casi però senza riuscirci. “E’ una assurdità – tuona un cittadino – E’ davvero un disagio enorme. Le linee del cup ovviamente sono intasate con una attesa di circa 15-20 minuti al telefono. In alcuni casi cade persino la linea”.

Attualmente, sottolinea la Regione, gli altri canali attivi per effettuare la prenotazione delle prestazioni specialistiche sono gli Sportelli Cup, i Farmacup e i Call Center aziendali. Qualora fosse necessario, pertanto, l’invito è quello di procedere tramite modalità diverse da quella online, almeno fino a quando il servizio non sarà ripristinato. Qui di seguito i call center attivi: A.O. Policlinico Bari: 0805592701 – Prenotazioni via whatsapp 080-5595959, A.O. Policlinico di Foggia: 0881028802, ASL Bari: 800 345477; ASL BRINDISI: 800888388 – 080 9181603, ASL BT: 800550177, ASL FOGGIA: 800.466.222, ASL LECCE: 08321979911, ASL TARANTO:800252236 da telefono fisso e allo 099-7786444 da mobile, IRCCS DE BELLIS: 0804994157, IRCCS Giovanni Paolo II: 0802240040.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.