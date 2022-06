Rischiava di annegare perché colpita da malore, ma è stata salvata da un poliziotto in vacanza. E’ accaduto a San Pietro in Bevagna, nella marina di Manduria (Taranto). L’agente, che presta servizio alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Lanciano, era in spiaggia con la famiglia sul litorale pugliese, ha udito le grida d’aiuto di due ragazzi che si trovavano in acqua a circa 100 metri dalla riva.

Si è tuffato in acqua e, dopo averli raggiunti, ha notato che la ragazza era priva di sensi, aveva il viso cianotico e schiuma intorno alle labbra e al naso. Afferrata, l’agente si è adoperato per portarla in salvo fino alla riva, grazie anche all’aiuto di un altro bagnante.

Sono invece morti ieri due turisti, a causa di un malore, mentre erano in spiaggia nel Salento. Sul litorale di Torre dell’Orso, marina di Melendugno, ha perso la vita un uomo di 71 anni, originario di Latina.

Sulla spiaggia di un resort degli Alimini, a Otranto, dopo avere avvertito un malore sulla battigia, è morto un 77enne residente ad Agliè, nel Torinese: l’uomo era appena arrivato in provincia di Lecce con una comitiva di amici per le vacanze.

(Foto repertorio)

